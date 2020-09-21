الحكومة:ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

عمان- الغد- ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميا خلال الأسبوع الثالث من شهر أيلول الحالي مقارنة مع معدل أسعارها في الأسبوع الثاني. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 1ر387 دولار للطن مقابل 371 دولار في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر4% وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 2ر386 دولار للطن الى 5ر404 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 7ر4%. من جانب أخر ارتفع سعر الديزل من 9ر318 دولار للطن الى 4ر324 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 7ر1%، وارتفع سعر الكاز من 4ر290 دولار للطن الى 1ر304 دولار وبنسبة ارتفاع 7ر4%.

أما سعر زيت الوقود فقد ارتفع في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي الى 6ر243 دولار للطن مقارنة مع السعر المسجل في الأسبوع الثاني والبالغ 3ر237 دولار وبنسبة ارتفاع 7ر2%.

من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر أيلول عند 5ر357 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر آب الماضي والذي بلغ 350 دولار .

وكان سعر خام برنت قد سجل ارتفاعا في الاسبوع الثالث من هذا الشهر حيث بلغ 7ر40 دولار للبرميل مقارنة مع سعره المسجل في الأسبوع الثاني والذي بلغ 4ر39 دولار.