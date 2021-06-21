الحكومة: أسعار البنزين والكاز والديزل ارتفعت عالمياً

عمان- الغد- قالت وزارة الطاقة اليوم الاثنين، إن أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية ارتفعت في الأسبوع الثالث من شهر حزيران الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الاسبوع الثاني.

وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 669.2 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي والذي بلغ 657.1 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.9%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 684.8 دولار للطن مقابل 672.2 دولار المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 1.9%، كما ارتفع سعر الديزل من 573.9 دولار للطن الى 584.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.8%، وارتفع سعر الكاز من 595 دولار للطن الى 605.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.8%،من جانب آخر ارتفع سعر زيت الوقود من 393.6 دولار للطن الى 406.7 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 3.3%.

بالمقابل، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر حزيران إلى 526.3 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيار الماضي والذي بلغ 480 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.6% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعرا بلغ 73.2دولار للبرميل مقابل 71.3 دولار المسجل في الأسبوع الثاني لشهر حزيران.