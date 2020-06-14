الحكومة: إجراءات مكافحة التهرب الضريبي ليست بسبب كورونا

محمود الطروانة

عمان – أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس أن المداهمات الضريبيّة لبعض المواقع هي “الخيار الأخير الذي نقوم به، وبعد عمليّات تقصٍّ واسعة”، مؤكدا على أن “القضاء هو الفيصل في التعامل مع أي قضية تهرب ضريبي.

وقال في مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء اليوم الأحد، إن “كل المداهمات تتم وفق الإجراءات القانونية”. وأوضح أنه يتم “تجهيز فرق المداهمة بكاميرات مراقبة”، لضمان سلامة الإجراءات ودقتها، مشيرا إلى أنه يمكن الرجوع للتسجيلات التي تحفظها الكاميرات في حال اللزوم.

وأضاف أن فرق التحقق الضريبي تعمل بسرية تامة، ووفق إجراءات محكمة بحيث يتم جمع الفريق قبل توجهه إلى أي موقع، والتأكد من عدم حمل أي من أفراده لأي اجهزة اتصالات، ومن دون أن يكون على علم مسبق بوجهته، بحيث يتم حينها شرح الإجراءات المطلوبة من الفريق، ونقله إلى الجهة المقصودة,

وأكد العسعس أن “أولويّاتنا الرئيسة تغيير الثقافة الضريبيّة، وإجراءاتنا لمكافحة التهرّب الضريبي ليست بسبب تداعيات وباء كورونا بل سابقة عليها”، قائلا “كورونا تسببت بتأخيرنا (…) وسنواصل العمل على مكافحة التهرب الضريبي، وفق خطط ومنهجيات معدة ومقرة”.