الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين عالميا

قالت وزارة الطاقة اليوم الاثنين، إن أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية ارتفعت في الأسبوع الرابع من شهر آب الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثالث.

وكشفت الوزارة وفقا بيانات حديثة أن البنزين أوكتان 90، سجل في الأسبوع الرابع من شهر آب الحالي سعرا بلغ 931.5 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثالث والذي بلغ 907.2 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.7 بالمئة، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 968.1 دولار للطن، مقابل 946.6 دولار المسجل في الأسبوع الثالث وبنسبة ارتفاع بلغت 2.3 بالمئة.

ولفتت إلى أن سعر الديزل ارتفع من 1009 دولارات للطن إلى 1108.7 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 9.9 بالمئة، وارتفع سعر الكاز من 1079.2 دولار للطن إلى 1183.9 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 9.7 بالمئة.

وأضافت: “في حين انخفض سعر زيت الوقود من 479.2 دولار للطن إلى 473.9 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1.1 بالمئة.”

وبينت أن سعر الغاز البترولي المسال انخفض في شهر آب الحالي إلى 662.5 دولار للطن، مقارنة مع سعره المسجل في شهر تموز الماضي والذي بلغ 725 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 8.6 بالمئة.

وذكرت الوزارة أن سعر خام “برنت” في الأسبوع الرابع من آب الحالي سعرا بلغ 98.1 دولار للبرميل، مقابل 96.1 دولار المسجل في الأسبوع الثالث.