الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات عالميا للأسبوع الثاني

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً في الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني/ يناير الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر، بحسب ما أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين.

ووفق بيان الوزارة، سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 798.7 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 776.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.8%.

كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 818 دولار للطن مقابل 798.1 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 2.5%، وارتفع سعر الديزل من 692.6 دولار للطن إلى 725.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.7%.

وارتفع سعر الكاز من 720.3 دولار للطن إلى 769.6 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 6.8%، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 438.5 دولار للطن إلى 456.1 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 4%.

وفي المقابل، انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر كانون الثاني إلى 717.5 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي والذي بلغ 761.3 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 5.7%.

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعراً بلغ 85.3 دولار للبرميل مقابل 81.2 دولار المسجل في الأسبوع الأول.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أعلنت أن أسعار المشتقات النفطية ارتفعت عالمياً في الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في شهر كانون الأول الماضي.