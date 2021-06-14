الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

عمان- ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثاني من شهر حزيران الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في شهر أيار الماضي، بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين.

ووفقا للبيانات سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 657.1 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الأول من الشهر الحالي والذي بلغ 645.7 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 1.8 بالمئة.

كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 672.2 دولار للطن، مقابل 661.8 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 1.6 بالمئة، كما ارتفع سعر الديزل من 565.2 دولار للطن الى 573.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.5بالمئة، وارتفع سعر الكاز من 587.3 دولار للطن الى 595 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 1.3 بالمئة.

من جانب آخر، انخفض سعر زيت الوقود في الأسبوع الثاني انخفاضاً طفيفاً عن الأسبوع الأول الى 393.6 دولار للطن مقابل 394.4 دولار في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 0.2 بالمئة.

بالمقابل، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر حزيران إلى 526.3 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيار الماضي والذي بلغ 480 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 9.6 بالمئة.

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعرا بلغ 71.3 دولار للبرميل مقابل 69.9 دولار المسجل في الأسبوع الأول من الشهر الماضي.-(بترا)