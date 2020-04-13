الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

عمان- الغد- أعلنت الحكومة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع أسعار النفط والمشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من شهر نيسان الحالي مقارنة مع معدل أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر نفسه.

وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 6ر180 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والبالغ 6ر171 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2ر5% وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 4ر178 دولار للطن الى 8ر185دولار وبنسبة ارتفاع 2ر4%، كما ارتفع سعر الديزل من 6ر253 دولار للطن الى 258 دولار للطن وبنسبة ارتفاع 8ر1% كما وارتفع سعر الكاز من 196 دولار للطن الى 6ر201 دولار وبنسبة ارتفاع 9ر2%.

أما سعر زيت الوقود فقد ارتفع في الأسبوع الثاني من 1ر158 دولار للطن الى 6ر179 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 6ر13%.

واستمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر نيسان عند 5ر237 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر آذار الماضي والذي بلغ 5ر467 دولار.