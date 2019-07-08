الحكومة: ارتفاع أسعار النفط في أول أسبوع من تموز

عمان- الغد- قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن أسعار المشتقات النفطية خلال الأسبوع الأول من شهر تموز سجلت ارتفاعا مقارنة مع أسعارها لشهر حزيران.

وأضاف الوزارة في بيان، اليوم الاثنين وصل “الغد” نسخة منه، أنه ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 9ر576 دولار للطن الى 6ر615 دولار وبنسبة ارتفاع 7ر6%.

وارتفع أيضاً سعر البنزين أوكتان 90 من 6ر559 دولار للطن الى 8ر595 دولار وبنسبة ارتفاع 5ر6%.

في حين ارتفع سعر الديزل بنسبة 7ر2% من 3ر560 دولار للطن الى 4ر575 دولار وارتفع سعر الكاز من 597 دولار للطن الى 9ر615دولار وبنسبة ارتفاع 2ر3%.

وبين البيان أن معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر تموز الحالي انخفض الى 360 دولار للطن بعد أن كان 4ر422 دولار للطن في شهر حزيران الماضي وبنسبة انخفاض بلغت 8ر14%.

وكان سعر خام برنت قد سجل انخفاضا في الأسبوع الأول من هذا الشهر عند 8ر63 دولار للبرميل مقارنة مع 1ر64 دولار لشهر حزيران الماضي وبنسبة 5ر0%.