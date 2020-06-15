الحكومة: ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته عالميا

عمان- الغد- قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن أسعار النفط والمشتقات النفطية ارتفعت عالميا خلال الأسبوع الثاني من شهر حزيران الحالي مقارنة مع معدل أسعارها للأسبوع الأول من الشهر نفسه.

وأضافت الوزارة في نشرتها الأسبوعية، أن البنزين أوكتان 90 سجل سعرا بلغ 4ر360 دولار للطن مقابل 1ر333 دولار في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 2ر8%، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 360 دولار للطن الى 7ر384 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9ر6%، بينما ارتفع سعر الديزل من 3ر313 دولار للطن الى 6ر335 وبنسبة ارتفاع بلغت 1ر7% كما ارتفع سعر الكاز من 2ر292 دولار للطن الى 4ر315 دولار وبنسبة ارتفاع 9ر7%.

أما سعر زيت الوقود فقد ارتفع في الأسبوع الثاني من شهر حزيران الى 9ر227 دولار للطن مقارنة مع السعر المسجل في الأسبوع الأول من الشهر والبالغ 215دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 6%.

من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر حزيران عند 335 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيار الماضي والذي بلغ 340 دولار.

وكان سعر خام برنت قد ارتفع في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي الى 4ر39 دولارا للبرميل مقارنة مع سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 9ر37 دولارا.