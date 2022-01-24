الحكومة: ارتفاع جديد على المحروقات عالميا

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني/ يناير الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني من هذا الشهر.

وبحسب النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته حسب الأسواق المرجعية، الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 830 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 798.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.9%.

كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 849.4 دولار للطن مقابل 818 دولارا المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 3.8 %، وارتفع سعر الديزل من 725.5 دولار للطن إلى 759.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.7%.

وارتفع سعر الكاز من 769.6 دولار للطن إلى 802.4 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.3%، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 456.1 دولار للطن إلى 483.4 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 6%.

بالمقابل، انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر كانون الثاني إلى 717.5 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي والذي بلغ 761.3 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 5.7% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعراً بلغ 89.5 دولار للبرميل مقابل 85.3 دولار المسجل في الأسبوع الثاني.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أعلنت أن أسعار المشتقات النفطية ارتفعت عالمياً في الأسبوع الأول والثاني من شهر كانون الثاني الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في شهر كانون الأول الماضي.