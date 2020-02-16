الحكومة: ارتفاع طفيف على أسعار البنزين والديزل واستقرار الكاز عالميا

عمان- الغد- قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية باستثناء الكاز سجلت ارتفاعا طفيفاً في الأسبوع الثاني من شهر شباط الحالي مقارنة مع معدل أسعارها للأسبوع الأول من الشهر نفسه.

فسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 3ر540 دولار للطن مقارنة مع سعره للأسبوع الأول الذي بلغ 5ر530 دولار مرتفعا بنسبة بلغت 8ر1% وحقق سعر البنزين أوكتان 95 ارتفاعا من 4ر548 دولار للطن الى 2ر559 دولار وبنسبة 2% ، وارتفع سعر الديزل ارتفاعا طفيفا من 6ر495 دولار للطن الى 4ر496 دولار وبنسبة 0.2%، في حين استقر سعر الكاز عند سعره المسجل في الأسبوع الأول والبالغ 2ر514 دولار للطن.

أما سعر زيت الوقود الثقيل فقد أرتفع هذا الأسبوع إلى 2ر287 دينار للطن مقابل 2ر279 دولار في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 9ر2%.

من جانب آخر، استمر معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر شباط عند 535 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون ثاني الماضي والذي بلغ 8ر583 دولار.

وكان سعر خام برنت قد سجل ارتفاعا في الأسبوع الثاني من هذا الشهر حيث وصل الى 1ر55 دولارا للبرميل مقارنة مع 54 دولار المسجل في الأسبوع الأول.