الحكومة: ارتفاع ملحوظ على أسعار المشتقات النفطية بشهر تموز

عمان- الغد- سجلت الأسعار العالمية للمشتقات النفطية ارتفاعا ملحوظاً خلال 4 أسابيع من شهر تموز مقارنة مع أسعارها لشهر حزيران الماضي، وفق ما نشرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وقالت الوزارة إن سعر البنزين أوكتان 95 ارتفع من 9ر576 دولار للطن الى 5ر630 دولار وبنسبة ارتفاع 3ر9% فيما ارتفع سعر البنزين أوكتان 90من 6ر559 دولار للطن الى 3ر605 دولار وبنسبة ارتفاع 2ر8%.

في حين سجل سعر الديزل ارتفاعا بنسبة 3ر4% من 3ر560 دولار للطن الى 7ر584 دولار فيما ارتفع سعر الكاز من 597 دولار للطن الى 5ر625 دولار وبنسبة ارتفاع 8ر4%.

من جانب آخر، انخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر تموز الحالي ليصبح 360 دولار للطن بعد أن كان 4ر422 دولار للطن في شهر حزيران الماضي وبنسبة بلغت انخفاض 8ر14%.

وكان سعر خام برنت قد سجل استقرارا خلال الأربعة اسابيع من هذا الشهر عند 2ر64 دولار للبرميل مقارنة مع سعره لشهر حزيران الماضي 1ر64 دولار.