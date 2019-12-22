الحكومة: استقرار أسعار البنزين وارتفاع والكاز والديزل عالمياً

عمان- الغد- قالت وزارة الطاقة إنّ أسعار البنزين بنوعيه سجلت في الأسبوع الثالث من شهر كانون الأول استقراراً حول معدلات أسعارها المسجلة في الأسبوع الثاني من نفس الشهر.

حيث بلغ سعر البنزين أوكتان 90 8ر599 دولار للطن مقارنة مع 5ر600 دولار المسجل في الأسبوع الثاني منخفضا بنسبة ضئيلة مقدارها 1ر0% فيما بلغت نسبة انخفاض سعر البنزين أوكتان 95 هذا الأسبوع 7ر0% منخفضا من 9ر634 دولار الى 8ر630 دولار.

من جانب آخر سجلت أسعار الكاز والديزل ارتفاعا ملحوظا هذا الأسبوع في الأسواق العالمية، فارتفع سعر الكاز من 7ر608 دولار للطن الى 2ر633 دولار وبنسبة ارتفاع 4% فيما ارتفع سعر الديزل من 1ر580 دولار للطن الى 5ر603دولار وبنسبة ارتفاع 4%.

من جانب آخر، استمر معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر كانون ثاني الحالي عند 3ر451 دولار.

وكان سعر خام برنت قد سجل ارتفاعا في الأسبوع الثالث من هذا الشهر وصل الى 2ر68 دولار للبرميل مقارنة مع 7ر66 دولار المسجل في الأسبوع الأول من الشهر الحالي.