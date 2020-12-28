الحكومة: استقرار أسعار المشتقات النفطية عالمياً

عمان- الغد- قالت وزارة الطاقة إن أسعار المشتقات النفطية العالمية أظهرت استقراراً نسبياً خلال الأسبوع الرابع من شهر كانون أول الحالي مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الثالث من الشهر نفسه.

حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعراً بلغ 9ر452 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي والذي بلغ 6ر453 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 2ر0%، فيما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 8ر463 دولار للطن إلى 5ر464 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 2ر0%، في حين انخفض سعر الديزل انخفاضاً طفيفاً من 2ر422 دولار للطن الى 8ر417 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1%، وانخفض سعر الكاز من 7ر434 دولار للطن الى 3ر431 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 8ر0%.

من جانب آخر، انخفض سعر زيت الوقود في الأسبوع الرابع من شهر كانون الأول الحالي الى 6ر299 دولار للطن مقابل 8ر304 دولار في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي وبنسبة انخفاض بلغت 7ر1%.

في المقابل، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر كانون الأول عند 5ر457 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تشرين الثاني الماضي والذي بلغ 5ر435 دولار.

كما سجل سعر خام برنت في الأسبوع الرابع من شهر كانون الأول الحالي سعراً بلغ 5ر50 دولار للبرميل مقابل 8ر50 دولار المسجل في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي.