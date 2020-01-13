الحكومة: استقرار البنزين وانخفاض الديزل والكاز عالميا

عمان- الغد- قالت وزارة الطاقة إن أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية سجلت انخفاضا بنسب متفاوتة في الأسبوع الثاني من شهر كانون ثاني الحالي مقارنة مع معدل أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر نفسه.

فسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 8ر614 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الأول الذي بلغ 616 دولار منخفضا بنسبة ضئيلة بلغت 2ر0% وحقق سعر البنزين أوكتان 95 انخفاضا طفيفا أيضا من 5ر639 دولار للطن الى 7ر638 دولار وبنسبة 1ر0% . في حين انخفض سعر الكاز من 3ر645 دولار للطن الى 7ر633 دولار وبنسبة 8ر1 % وانخفض سعر الديزل من 4ر615 دولار للطن الى 4ر606 دولار وبنسبة 5ر1%.

من جانب آخر، استقر معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر كانون ثاني الحالي عند 8ر583 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون أول الماضي والذي بلغ 3ر451 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4ر29%.

وكان سعر خام برنت قد سجل ارتفاعا طفيفا في الأسبوع الثاني من هذا الشهر وصل الى 8ر67دولار للبرميل مقارنة مع 2ر67 دولار في الأسبوع الأول من الشهر.