الحكومة: استقرار بنزين 90 وارتفاع الكاز والديزل والـ95 عالميا

عمّان – الغد – تغيرت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية بنسب متفاوتة في الأسبوع الاول من شهر أيلول الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في شهر آب الماضي، بحسب وزارة الطاقة.

وبينت الوزارة في بيان صحفي، أن البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 671.5 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر آب والذي بلغ 670 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.2%.

كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 692.7 دولار للطن مقابل 691.1 دولار المسجل في شهر آب وبنسبة ارتفاع بلغت 0.2%.

كما ارتفع سعر الديزل من 564.2 دولار للطن الى 587.6 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.2%، بحسب وزارة الطاقة.

وأضافت أنه ارتفع سعر الكاز من 589.9 دولار للطن الى 614.6 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.2 %، وارتفع سعر زيت الوقود من 401.2 دولار للطن الى 424.8 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 5.9%.

في المقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيلول إلى 665 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر آب الماضي والذي بلغ 656.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.3% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الاول من الشهر الحالي سعرا بلغ 72.9 دولار للبرميل مقابل 70.7 دولار المسجل في شهر آب.