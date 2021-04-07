الحكومة: اعتبار بطاقات التأمين الصحي المنتهية مجددة تلقائياً حتى نهاية العام

عمان – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء الموافقة على اعتبار بطاقات التأمين الصحّي المنتهية مجدّدة تلقائيّاً لفئة موظفي ومتقاعدي الدولة، ممّن تقتطع قيمة اشتراك التأمين الصحّي منهم شهريّاً، وذلك حتى تاريخ 2021/12/31 دون الحاجة لمراجعة مكاتب الإصدار.

كما تضمّن القرار اعتبار بطاقات التأمين الصحّي المنتهية مجددة تلقائيّاً لفئات: المادّة 30 من نظام التأمين الصحي لفئة كبار السنّ فوق 60 عاماً، ومنتفعي صندوق المعونة الوطنيّة، وشبكة الأمان الاجتماعي، والأسر الفقيرة، حتى تاريخ 2021/12/31.

وبحسب القرار، لن تكون هناك حاجة لمراجعة مكاتب إصدار وتجديد بطاقات التأمين الصحّي لجميع الفئات المشمولة أعلاه.

وشمل القرار اعتبار كتب الإعفاءات الطبيّة المنتهية التي تخصّ مرضى الفشل الكلوي المزمن للأردنيين، وكتب الإعفاءات الطبيّة الخاصّة بغسيل الكلى ومرض السرطان لأبناء قطاع غزّة الصادرة عن إدارة التأمين الصحّي مجدّدة تلقائيّاً، وذلك اعتباراً من تاريخه وحتى تاريخ 2021/12/31.

كما شمل أيضاً اعتبار قرارات الموافقة على صرف الأدوية مجدّدة تلقائيّاً للمرضى الحاصلين على موافقات سابقة، دون الحاجة للعرض على اللجنة الفنيّة المختصّة والاكتفاء بتقرير الأخصّائي المعالج لغايات الصرف اعتباراً من تاريخه وحتى تاريخ 2021/12/31.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم مع وكالة العمل الاتحادية الألمانيّة / جمهورية ألمانيا الاتحاديّة حول التعاون في مجال العمل، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات الخاصّة في مجال العمل.

كما وافق المجلس على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 331 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء إحالة مدير عام هيئة الإعلام الدكتور ذيب القرالّة إلى التقاعد بناء على طلبه.

كما قرّر المجلس إحالة مدير عام هيئة تنظيم النقل البرّي صلاح اللوزي إلى التقاعد لبلوغه السنّ القانوني.

وقرّر المجلس تعيين شرحبيل ماضي نائباً لرئيس مجلس مفوّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة، وتعيين الدكتور نضال المجالي عضواً في مجلس المفوّضين.

–(بترا)