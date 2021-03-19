الحكومة: الأشخاص فوق 60 عامًا بإمكانهم التسجيل وأخذ المطعوم مباشرة في المراكز

عمان – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي، صخر دودين، إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بإمكانهم التوجه مباشرة إلى مراكز التطعيم لإعطائهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح دودين أن “الأشخاص الذين تفوق أعمارهم ستين عامًا بإمكانهم التوجه مباشرة إلى مراكز التطعيم ضد كورونا للحصول على المطعوم، وهناك يقوم العاملون بتسجيلهم في المنصة وإعطاء اللقاح لهم”.

وقالت رئاسة الوزراء، الخميس، إن الحكومة تعاقدت للحصول على 10.2 ملايين جرعة لقاح واقٍ من فيروس كورونا المستجد تكفي لتطعيم 5.1 ملايين شخص.

وتوفر 440 ألف جرعة من اللقاح في الأردن منذ بدء برنامج التطعيم وحتى الخميس.

وتلقى 189921 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من فيروس كورونا المستجد في الأردن، فيما حصل 61100 شخص على الجرعة الثانية من اللقاح، ووصل عدد المسجلين على منصة خصصتها وزارة الصحة لتلقي اللقاح، إلى 598884 شخصا، حتى يوم الخميس.

وفي 13 كانون الثاني/ يناير 2021، بدأ الأردن حملة تطعيم ضد الفيروس. المملكة