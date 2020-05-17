الحكومة الإيطالية تطالب بـ”ضمانات أكبر” لاستئناف “الكالتشيو”

روما – أكد جوزيبي كونتي، رئيس الحكومة الإيطالية، ضرورة وجود “ضمانات كبيرة” لاستئناف الدوري الإيطالي لكرة القدم “السيري آ” المتوقف منذ نحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال كونتي خلال مؤتمر صحفي للكشف عن إجراءات تخفيف الحجر الصحي بدءا من الاثنين: “كرة القدم تجذب جماهير كثيرة”، والاستئناف المحتمل للبطولة “أمر يحظى بتأييد الكثيرين. وزير الرياضة، فينتشينزو سبادافورا، يتابع الموضوع باهتمام بالغ، وبمسؤولية كبيرة، مثل باقي أعضاء الحكومة”.

وتابع: “أولا، يجب أن نفهم ونأمل أن تكون كل الظروف سانحة لضمان استئناف البطولة وسط ظروف آمنة تماما”.

Italian PM wants ‘more guarantees’ before Serie A returnhttps://t.co/F9gMFUL52E — Punch Newspapers (@MobilePunch) May 17, 2020

وأكد كونتي في تصريحاته أنه في الوقت الحاضر “من أجل المخاطرة وتحديد موعد العودة، نحتاج لضمانات أكثر من الموجودة حاليا، وبالحديث مع سبادافورا، هي ليست متوفرة”.

وأعلن كونتي عن إعادة فتح المسارح ودور السينما بدءا من منتصف حزيران (يونيو) المقبل، وسيتم تنظيم معسكرات صيفية للأطفال، فضلا عن إعادة فتح الحدود مع بعض دول الاتحاد الأوروبي بدءا من 3 الشهر المقبل.

وعقد كونتي مؤتمرا صحفيا مساء السبت لشرح تفاصيل الفترة المقبلة، وإجراءات السلامة التي يجب تطبيقها وتمت الموافقة عليها بالتعاون مع الأقاليم المختلفة في البلاد، مضبفا أنه بالإضافة لإعادة فتح محلات تجارة التجزئة، وصالونات تصفيف الشعر والتجميل، والمطاعم ومحلات الحلويات، بدءا من الاثنين المقبل، ستُفتح حمامات السباحة وصالات الألعاب البدنية بدءا من 25 أيار (مايو) الجاري. (إفي)