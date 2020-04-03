الحكومة البريطانية تدعو لاعبي كرة القدم لتخفيض رواتبهم

لندن – دعت الحكومة البريطانية لاعبي الدوري الممتاز لكرة القدم (البريمييرليغ) لتخفيض رواتبهم للمساهمة في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إنه، بالنظر إلى التضحيات التي يقدمها الكثير من الناس “فإن أول شيء يتعين على لاعبي كرة القدم القيام به هو المساهمة”.

وقامت بعض الفرق، مثل ليدز يونايتد، بخفض الرواتب طواعية للتخفيف من تأثير هذه الأزمة على الوضع المالي للأندية، بينما استفادت أندية أخرى مثل نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبر من إجراءات الحكومة، التي أعلنت تحملها 80% من أجور العمال (ولا ينطبق ذلك على اللاعبين).

ومن جانبها، أوضحت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا (PFA) في بيان لها أنه على الرغم من وجود شعور واسع الانتشار بأن لاعبي كرة القدم يجب أن يدفعوا أجور الموظفين، فإن موقفها هو أنه إذا كان بمقدور الفرق دفع أجور اللاعبين والعمال، فيتوجب عليها دفعها.

وأضافت الرابطة أن “أي استخدام للدعم الحكومي دون حاجة حقيقية يضر بالمجتمع بأسره”.

ومن المقرر أن يلتقي مسؤولو الدوري الإنجليزي ورابطة لاعبي كرة القدم الجمعة لمناقشة مسألة تخفيض الأجور.

كما سيتطرق الجانبان إلى تمديد تعليق مباريات كرة القدم الإنجليزية، والتي لن يتم استئنافها حتى الآن قبل 30 نيسان / أبريل الحالي. – (إفي)