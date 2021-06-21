الحكومة: البطالة ارتفعت إلى 25%

عمان- الغد- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الأول من عام 2021.

وقالت الدائرة في تقريرها، إن بلغ معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو (25.0%) بارتفاع مقداره 5.7 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2020. فيما بلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من عام 2021 (24.2%) مقابل (28.5%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار 6.1 نقطة مئوية كما وارتفع للإناث بمقدار4.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2020.

وبيّنت النتائج، أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 27.8% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

أشارت النتائج إلى أن 51.0% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 49.0% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 25.1% مقابل 79.6% للإناث.

وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة 20-24 سنة، حيث بلغ المعدل61.5%و45.7%لكل منهما على التوالي.

أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة مأدبا، بنسبة بلغت 28.3%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكرك بنسبة بلغت 17.0.

وأكدت النتائج، أن نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر تبلغ نحو 25.9 بالمئة. بينما تركز 58.1% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 58.3%.

كما أن 48.8 بالمئة من المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و9.5%ثانوي و41.7% أعلى من الثانوي.

وأظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 85.9% هم مستخدمين بأجر (83.4% للذكور مقابل 96.1% للإناث).

كما أظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 58.6% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 10.3% للإناث. كما أشارت النتائج إلى أن 70.1% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 24.8% بين الذكور.

وأشارت إلى أن 24.1% معدل المشاركة الإقتصادية الخام (قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان).

وبلغ معدل المشاركة الإقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 34.5%(54.8% للذكور مقابل 14.0% للإناث)،وذلك للربع الأول من عام 2021 مقارنة مع 34.5%(54.8%للذكورو14.0%للإناث)، وذلك للربع الأول عام 2020.