الحكومة: الدعوة لإضراب المعلمين يوم الأحد مخالف للقانون

عمان-الغد– قال وزير التربية والتعليم وليد المعاني مساء الخميس، إن مجلس نقابة المعلمين الجديد انقلب على الحكومة، مضيفا أننا مستعدون للحوار دون شروط مع النقابة، في حال استجابوا للحوار.

جاء ذلك في إيجاز صحفي بحضور وزير التربية والتعليم وليد المعاني و وزير دولة لشؤون الإعلام جمانه غنيمات ووزير الدولة لشؤون قانونية مبارك أبو يامن.

وأضاف المعاني الى أن مطالب نقابة المعلمين المالية قديمة وأنها منذ عام 2004 وتم الموافقة عليها سابقا وأنجز الكثير منها.

من جهته قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامن، إن تهديد الدولة أمر مرفوض وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية في حينه، وأن الدعوة للإضراب يوم الأحد المقبل من قبل مجلس النقابة أمر مخالف للقانون.

وتابع أبو يامن أن الكرة اليوم في ملعب النقابة من حيث الحوار، وإذا استمرت بالدعوة للإضراب، الحكم في ذلك هو القضاء لانه مخالف للقانون .

وأضاف، أننا لا نختلف على تحسين امتيازات المعلمين وإنما نختلف على الأسلوب، مشيرا إلى أن ما حدث اليوم من تعطيل للمرافق العامة مخالفة صريحة في تلقي العلم للطلبة.

وقال أبو يامن، إنه قد جاءت الموافقة على تجمع المعلمين أمام مجلس الأمة في الساحة الكبيرة وبحفظ النظام دون أن تعيق حركة المواطنين، لكن مجلس النقابة أصر على أن يكون على الدوار الرابع.

