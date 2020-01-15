الحكومة الروسية تقدم استقالتها الى بوتين

موسكو- أعلنت الحكومة الروسية بقيادة، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، بأنها تقدمت باستقالتها للرئيس، فلاديمير بوتين.

وأشار مدفيديف إلى أن الحكومة قررت تقديم استقالتها بناء على المقترحات التي طرحها بوتين في رسالته السنوية إلى البرلمان.

وقال دفيديف خلال اجتماع حكومته مع بوتين : من البديهي أن علينا كحكومة روسية أن نمنح رئيس بلادنا إمكانية اتخاذ جميع القرارات الضرورية وأعتقد أنه سيكون من الصواب، في هذه الظروف، أن تقدم حكومة روسيا الاتحادية بتشكيلتها الراهنة استقالتها بموجب المادة 117 من الدستور. -(بترا)