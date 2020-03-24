الحكومة: السماح لمحال بيع المياه ومحطات تعبئتها وتوزيعها بالعمل حتى الخامسة مساء

عمان-أكّد فريق استمرارية العمل الحكومي أنّ محال بيع المياه، وكذلك محطّات تعبئتها وتوزيعها، بإمكانها جميعاً العمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء، ابتداءً من اليوم الاثنين.

وأوضح الفريق أنّ هذه المحال والمحطات تفتح أبوابها لاستقبال طلبات المواطنين هاتفياً وإيصال المياه إليهم وفقاً للآليّة التي أعلنتها الحكومة مساء أمس الاثنين.

وأكّدت الحكومة أنّ الغاية من ذلك تلبية حاجات المواطنين من مياه الشرب، بالإضافة إلى مساهمة المحطّات بتوزيع مادة الخبز.-(بترا)