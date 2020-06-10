الحكومة الشبابية تضم الحسن الفقية حتى عام 2022

عمان- الغد– يواصل الشاب الحسن الفقيه أبن ال٢٢ السنوات المليئة بالانجازات المتتالية و آخرها كان عقب اختياره من قِبل المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية و التابع لوزارة الشباب عضواً من اصل 3700 متقدم ومتقدمة، لتكوين فريق يضم 60 عضو فقط، و بذلك يكون الحسن اصغرهم سناً كيف لا وهو لا يزال على مقاعد الدراسة.
“مشروع الحكومة الشبابية” هي فريق شبابي يعمل على مستوى السياسات الوطنية العامة ضمن 12 قطاع مركزي حيث يضم كل قطاع فريق مكون من 5 أعضاء، و قد تم اختيار الأعضاء عن طريق عدة مقابلات و من خلال إعداد وتقديم ورقة عمل وافقت عليها الحكومة الشبابية، لافتاً الى انه تم اختياره كعضو في فريق قطاع النقل العام التابع للحكومة الشبابية للفوج الأول والذي سيستمر إلى غاية عام ٢٠٢٢.
يُذكر أن الفقيه كان قد ترأس واحدة من اهم المؤسسات الشبابية في الجامعة الأردنية “مؤسسة شباب”، إضافةً الى حيازته اعتمادية مجلس الوحدة الاقتصادي العربي.