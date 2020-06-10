الحكومة الشبابية تضم الحسن الفقية حتى عام 2022

عمان- الغد– يواصل الشاب الحسن الفقيه أبن ال٢٢ السنوات المليئة بالانجازات المتتالية و آخرها كان عقب اختياره من قِبل المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية و التابع لوزارة الشباب عضواً من اصل 3700 متقدم ومتقدمة، لتكوين فريق يضم 60 عضو فقط، و بذلك يكون الحسن اصغرهم سناً كيف لا وهو لا يزال على مقاعد الدراسة.

“مشروع الحكومة الشبابية” هي فريق شبابي يعمل على مستوى السياسات الوطنية العامة ضمن 12 قطاع مركزي حيث يضم كل قطاع فريق مكون من 5 أعضاء، و قد تم اختيار الأعضاء عن طريق عدة مقابلات و من خلال إعداد وتقديم ورقة عمل وافقت عليها الحكومة الشبابية، لافتاً الى انه تم اختياره كعضو في فريق قطاع النقل العام التابع للحكومة الشبابية للفوج الأول والذي سيستمر إلى غاية عام ٢٠٢٢.

يُذكر أن الفقيه كان قد ترأس واحدة من اهم المؤسسات الشبابية في الجامعة الأردنية “مؤسسة شباب”، إضافةً الى حيازته اعتمادية مجلس الوحدة الاقتصادي العربي.