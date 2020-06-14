الحكومة الشبابية تضم الحسن الفقيه حتى 2022



عمان- يواصل الشاب الحسن الفقيه ابن الـ22 عاما الأعوام الملييئة بالإنجازات المتتالية، واخرها كان عقب اختياره من قِبل المعهد السياسي لاعداد القيادات الشبابية والتابع لوزارة الشباب عضواً من أصل 3700 متقدم ومتقدمة، لتكوين فريق يضم 60 عضوا فقط، وبذلك يكون الحسن أصغرهم سناً، كيف لا وهو ما يزال على مقاعد الدراسة.

“مشروع الحكومة الشبابية” هي فريق شبابي يعمل على مستوى السياسات الوطنية العامة ضمن 12 قطاعا مركزيا؛ حيث يضم كل قطاع فريقا مكونا من 5 أعضاء، وقد تم اختيار الاعضاء عن طريق مقابلات عدة ومن خلال اعداد وتقديم ورقة عمل وافقت عليها الحكومة الشبابية، لافتاً الى أنه تم اختياره كعضو في فريق قطاع النقل العام التابع للحكومة الشبابية للفوج الأول والذي سيستمر إلى العام 2022.

يُذكر أن الفقيه كان قد تراؤس واحدة من أهم المؤسسات الشبابية في الجامعة الاردنية “مؤسسة شباب”، إضافة الى حيازته اعتمادية مجلس الوحدة الاقتصادي العربي.