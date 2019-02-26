الحكومة: “الضمان” موّلت الباص السريع بين عمان والزرقاء

عمان- الغد- أصدرت منصة “حقك” تعرف الحكومية توضحيا حول ما أثير بشأن تمويل الضمان الاجتماعي لمشروع الباص السريع بـ140 مليون دينار، وأكدت أن التمويل موجه لمشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء وليس للباص السريع داخل عمان.

ونفت المنصة دفع مؤسسة الضمان الاجتماعي مبلغ 140 مليون دينار لتمويل مشروع الباص السريع داخل عمان الذي تنفذه أمانة عمان.

ونقلت المنصة عن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي قوله إن شركة الضمان التأجير التمويلي المملوكة بالكامل لـ”الضمان” قامت بتوقيع عقد تأجير تمويلي مع الحكومة لتمويل مشروع الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء الذي تنفذه وزارة النقل وأمانة عمان، بقيمة 140 مليون دينار.

وكان وزير الاشغال العامة والاسكان فلاح العموش قال في اجتماع للجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، الأحد الماضي، إن الحكومة اقترضت مبلغ 137 مليون دينار من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ليتم العمل بمشروع الباص السريع الذي يربط عمان بالزرقاء على 4 مراحل.