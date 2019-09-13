الحكومة: العمل بـ”الصحراوي” قائم وما نشر عن وقف تمويله “غير صحيح”

عمان- الغد- نفت الحكومة، اليوم الجمعة، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقف السعودية دعمها المالي لصيانة الطريق الصحراوي، بسبب اختلاس 330 مليون دولار.

وقال تصريح صادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، ووصل “الغد” نسخة منه، إنّ “ما نسب لصحيفة عكاظ بأن السعودية أوقفت دعمها عن المشروع غير صحيح، وإن الصحيفة لمن تنشر المادة المنسوبة إليها بالأصل”.

وأضاف التصريح أنّ “العمل بالمشروع مستمر ،وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 60%؛ حيث تم إنجاز 195كلم بالاتجاهين”.

وأشار إلى أنّ “العمل بالمشروع يتم وفق البرنامج الزمني المقرر الذي بدأ في 10 أيلول (سبتمبر) 2017، وليس في عام 2015، وسينتهي العمل به قبل الموعد المقرر ب3 أشهر، أي في منتصف العام المقبل(2020)”.

يبلغ إجمالي كلفة المشروع 324 مليون دولار، منها 138 مليون دولار منحة من الصندوق السعودي وباقي المبلغ 105 مليون دولار قرض من الصندوق ذاته، والباقي تموله خزينة الدولة، وقد صرفت المنحة بالكامل، وسددت كامل مستحقات المقاولين حتى تاريخه.