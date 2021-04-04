الحكومة الفرنسية تبحث إمكانية تأجيل بطولة رولان جاروس للتنس

باريس – قالت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينيانو إنه جاري بحث إمكانية تأجيل بطولة رولان جاروس للتنس للعام الثاني على التوالي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وصرحت ماراسينيانو “نجري مباحثات مع الاتحاد الفرنسي للتنس لمعرفة ما إذا كان يجب تغيير موعد البطولة”.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة بين 17 مايو/آيار و6 يونيو/حزيران المقبلين ، بعدما تأجلت العام الماضي وأقيمت من 27 سبتمبر/أيلول وحتى 11 أكتوبر/تشرين أول بحد أقصى من الجماهير بلغ ألف متفرج.

وقالت وزيرة الرياضة في تصريحات لمحطة فرانس إنفو “نحاول الحد من فرص التجمعات في الرياضات الاحترافية”.

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي للتنس ، جيل موريتون ، قد صرح الأسبوع الماضي أنه يفكر في بدائل مختلفة ، على الرغم من أنه لا يتخيل أنه يجب أن ينتهي به الأمر إلى اختيار الإلغاء الكامل للبطولة. (إفي)