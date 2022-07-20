الحكومة الفرنسية تُقلّد المحيسن وسام السعفة الأكاديمية برتبة فارس

تقَلّدت الدكتورة بتول المحيسن من قسم اللغات الحديثة في جامعة اليرموك بوسام السعفة الأكاديمية برتبة “فارس”، حيث قامت السفيرة الفرنسية في عمان فيرونيكا فولاند مندوبة عن رئيس الوزراء الفرنسي ووزير التعليم الوطني الفرنسي بتقليد المحسين بوسام “الفارس”.

جاء ذلك خلال حفل أقامته السفارة الفرنسية بعمان، بحضور الشريفة هبة محمد، والشريف أحمد محمد، ووزيرة الثقافة هيفاء النجار، ووزير الصحة الدكتور فراس الهواري، ورئيس جامعة اليرموك إسلام مسّاد، وعدد من الشخصيات والمسؤولين في الأردن.

وحصلت المحيسن على هذا الوسام تقديرا لجهودها الأكاديمية المبذولة لخدمة ونشر اللغة والثقافة الفرنسيّة في الأردن، ولتوطيدها العلاقات الأردنية – الفرنسيّة في المجال الأكاديميّ.

يُشار إلى أنّ وسام السعفة الأكاديميّة هو وسام وطني فرنسي يُمنح للأكاديميين المتميزين والشخصيات البارزة عالميًا في الثقافة والتعليم، وأنشأ الوسام الإمبراطور نابليون الأول لتكريم البارزين من أساتذة جامعة باريس، ثم اتخذ صورته الحالية بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس رينيه كوتي في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1955.

ويذكر أن المحيسن حاصلة على درجة الدكتوارة من جامعة روان الفرنسيّة في مجال اللغويّات الفرنسيّة، ولها العديد من الأبحاث العالميّة.