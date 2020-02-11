الحكومة اللبنانية الجديدة تنال ثقة البرلمان بأغلبية 63 صوتا

بيروت- نالت الحكومة اللبنانية برئاسة الدكتور حسان دياب اليوم الثلاثاء ثقة البرلمان، بأكثرية 63 صوتاً مقابل حجب 20 نائبا الثقة فيما امتنع نائب واحد عن التصويت وتغيب 44 نائباً عن الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكان البرلمان اللبناني قد ناقش بنود البيان الوزاري الذي تقدم به رئيس مجلس الوزراء اليوم ، وسط احتجاجات شهدتها شوارع العاصمة بيروت من قبل المعتصمين على تشكيلة الحكومة. (بترا)