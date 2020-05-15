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الحكومة اللبنانية ترغب بخفض عدد المصارف التجارية من 49 إلى نحو النصف

منذ 3 ساعات

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بيروت- أعلن وزير المالية اللبناني غازي وزني الجمعة في مقابلة مع وكالة فرانس برس أنّ الحكومة ترغب بخفض عدد المصارف التجارية البالغ عددها 49 إلى نحو النصف، في إطار خطة إصلاحية تتضمن إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وقال وزني إن “هيكلة المصارف ستتم خطوة بخطوة وهناك خيارات عدة مطروحة للمعالجة بينها الدمج وهو أمر طبيعي”، مضيفاً “في لبنان 49 مصرفاً تجارياً، ومن الطبيعي أن ينخفض الرقم إلى نحو النصف في المرحلة المقبلة”.(أ ف ب)

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