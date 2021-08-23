الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

عمان- الغد- قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية انخفضت في الأسبوع الثالث من شهر آب الحالي 2021 مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني.

وبينت الوزارة أن البنزين أوكتان 90 سجل سعرا بلغ 649.9 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 680.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 4.5%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 670.6 دولار للطن مقابل 704.2 دولار المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة انخفاض بلغت 4.8%، كما انخفض سعر الديزل من 565.6 دولار للطن الى 544.8 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 3.7%، وانخفض سعر الكاز من 590 دولار للطن الى 570.2 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 3.4%،.

واضافت الوزارة أن عر زيت الوقود انخفض من 397.8 دولار للطن الى 384.3 دولار للطن وبنسبة انخفاض بلغت 3.4%.

في المقابل استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر آب عند 656.3 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تموز الماضي والذي بلغ 620 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 5.8% .