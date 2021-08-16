الحكومة: أسعار المشتقات النفطية تنخفض عالميا

عمان – الغد – انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثاني من شهر آب الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 680.5 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 693.4 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1.9%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 704.2 دولار للطن مقابل 715.5دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 1.6%، كما انخفض سعر الديزل من 579.6 دولار للطن الى 565.6 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 2.4%، وانخفض سعر الكاز من 604.8 دولار للطن الى 590 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 2.4%،كما انخفض سعر زيت الوقود من 408.1 دولار للطن الى 397.8 دولار للطن وبنسبة انخفاض بلغت 2.5%.

في المقابل استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر آب عند 656.3 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تموز الماضي والذي بلغ 620 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 5.8% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من شهر آب الحالي سعرا بلغ 71 دولار للبرميل مقابل 72.5 دولار المسجل في الأسبوع الأول.