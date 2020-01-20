الحكومة: انخفاض أسعار النفط ومشتقاته عالمياً

عمان- الغد- قالت وزارة الطاقة اليوم الاثنين، إن أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية سجلت انخفاضا ملحوظاً في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني الحالي مقارنة مع معدل أسعارها في الأسبوع الثاني من الشهر نفسه.

فسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 7ر591 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني الذي بلغ 8ر614 دولار منخفضا بنسبة بلغت 8ر3% وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 7ر638 دولار للطن الى 2ر613 دولار وبنسبة انخفاض 4% .

في حين انخفض سعر الكاز من 7ر633 دولار للطن الى 7ر601 دولار وبنسبة انخفاض 1ر5% وانخفض سعر الديزل من 4ر606 دولار للطن الى 4ر571 دولار وبنسبة انخفاض 8ر5%.

من جانب آخر، استقر معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر كانون الثاني الحالي عند 8ر583 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون الأول الماضي والذي بلغ 3ر451 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4ر29%.

وكان سعر خام برنت قد سجل انخفاضا في الأسبوع الثالث من هذا الشهر وصل إلى 1ر64 دولارا للبرميل مقارنة مع 8ر67 دولا في الأسبوع الثاني من الشهر.