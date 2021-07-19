الحكومة: انخفاض طفيف على أسعار المحروقات عالمياً

عمان- الغد- قالت وزارة الطاقة إن أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية أظهرت تغيراً طفيفاً في الأسبوع الثاني من شهر تموز مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر الحالي.

وأضافت أن البنزين أوكتان 90 سعراً بلغ 708.5 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 712.2 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.5 %، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 730.2 دولار للطن مقابل 735.3 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 0.7 %.

كما سجل سعر الديزل سعراً بلغ 597.1 دولار للطن مقابل 594.8 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 0.4 %، كما سجل سعر الكاز سعراً بلغ 618.9 دولار للطن مقابل 615.8 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 0.5 %.

من جانب آخر انخفض سعر زيت الوقود في الأسبوع الثاني من شهر تموز الحالي إلى 410.1 دولار للطن مقابل 414.4 دولار في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 1 %.

بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر تموز إلى 620 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر حزيران الماضي والذي بلغ 524.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 18.2% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعرا بلغ 76 دولار للبرميل مقابل 76.5 دولار المسجل في الأسبوع الأول.