عمان- الغد- قالت وزراة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار البنزين حققت خلال الأسبوع الأول من شهر أيار انخفاضا طفيفاً مقارنة مع أسعارها المسجلة لشهر نيسان الماضي، حيث انخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 4ر689 دولار للطن الى 680 دولار وبنسبة انخفاض 4ر1%.

وأضافت الوزارة أن النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته حسب الأسواق المرجعية أظهرت انخفاض سعر البنزين أوكتان 90 من 2ر669 دولار للطن الى 3ر661 دولار وبنسبة انخفاض 2ر1%.

وسجلت أسعار الديزل والكاز ارتفاعا طفيفاً هذا الأسبوع مقارنة مع أسعارها لشهر نيسان، حيث ارتفع سعر الديزل بنسبة 1% من 620 دولار للطن الى 626 دولار وارتفع سعر الكاز من 6ر654 دولار للطن الى 9ر657 دولار وبنسبة ارتفاع 5ر0%.

من جانب آخر، انخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر ايار من 4ر529 دولار للطن الى 8ر528 دولار وبنسبة انخفاض 0.1%.

وكان سعر خام برنت قد ارتفع ارتفاعاً طفيفاً هذا الأسبوع وبمعدل 4ر71 دولار مقارنة مع معدل السعر المسجل في شهر نيسان الماضي والبالغ 2ر71 دولار للبرميل وبنسبة ارتفاع 0.3%.