الحكومة: انخفاض كبير على أسعار النفط والمحروقات عالميًا

عمان- الغد- قالت وزارة الطاقة إن أسعار النفط والمشتقات النفطية في الأسواق العالمية انخفضت في الأسبوع الثالث من شهر آذار الحالي مقارنة مع معدل أسعارها للأسبوع الثاني من الشهر.

وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 7ر237 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني الذي بلغ 2ر349 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 9ر31% وحقق سعر البنزين أوكتان 95 انخفاضا من 6ر363 دولار للطن الى 4ر248 دولار وبنسبة 7ر31%، كما انخفض سعر الديزل من 6ر349 دولار للطن الى 8ر290 دولار وبنسبة 8ر16% وانخفض سعر الكاز من 348 دولار للطن الى 5ر254دولار وبنسبة 9ر26%.

أما سعر زيت الوقود فقد انخفض في الأسبوع الثالث من 185 دولار للطن الى 173دولار وبنسبة بلغت 5ر6%.

من جانب آخر، استمر معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر آذار عند 5ر467 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر شباط الماضي والذي بلغ 535 دولار.

وكان سعر خام برنت قد انخفض الى 6ر25 دولارا للبرميل في الأسبوع الثالث مقارنة مع 7ر33 دولار المسجل في الأسبوع الثاني.