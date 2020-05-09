الحكومة بحثت عودة القطاع العام للعمل بعد العيد وتتخذ إجراءات جديدة على الحدود

عمان- الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز ترأس اليوم السبت اجتماعاً لخليّة أزمة كورونا، في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، لبحث مستجدّات التعامل مع الوباء، في ضوء التطوّرات التي شهدتها المملكة خلال الأيّام الماضية.

وتمّ خلال الاجتماع -بحسب العضايلة- التأكيد على أنّ الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وبتعاون الأردنيين والتزامهم، قدّم نموذجاً رائعاً خلال هذه الأزمة، ووصل إلى عدم تسجيل حالات إصابة لمدّة ثمانية أيّام، قبل الحالات التي سُجِّلت أخيراً، “وقادرون بمزيد من الالتزام والتعاون والصبر للعودة إلى ما كنّا عليه من حالة إيجابيّة”.

وشهد الاجتماع -بحسب العضايلة- مراجعة وتقييم لبعض الخطط التي تعمل عليها الفرق المختصّة في مختلف القطاعات، وذلك في ضوء تطوّرات الوضع الوبائي، وبالتزامن مع السماح لغالبيّة القطاعات بالعودة إلى العمل، وقرب حلول عيد الفطر السعيد؛ “وسنعلن عن الإجراءات التي من الممكن اتخاذها في هذا الإطار بعد التوصّل إليها بصيغتها النهائيّة”.

وأشار العضايلة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إلى أنه تقرر رفع وتيرة العمل وتكثيف الجهود، من أجل تسريع إنجاز موقع الحجر الخاص بسائقي الشاحنات على حدود العمري، معلنا عن توفير 100 كرفان للموقع، ويجري العمل حاليّاً على تجهيزه بجميع الخدمات المطلوبة، بالإضافة إلى بناء مخيّم في الموقع لاستيعاب جميع السائقين العائدين وإخضاعهم للحجر.

وجدد العضايلة التأكيد على قرار إخضاع السائقين العائدين حاليّاً للحجر الصحّي الاحترازي بشكل مؤقت في المدرسة العسكريّة بمنطقة الأزرق، لحين تجهيز موقع الحجر الرئيس، وفي حال كانت هناك حاجة لأيّ مواقع أخرى لاستيعاب الخاضعين للحجر غير المدرسة العسكريّة سيتمّ تحديدها والإعلان عنها في حينه.

كما بحث الاجتماع بحسب العضايلة إمكانيّة تجهيز البنية التحتيّة اللازمة لتنظيم النقل التبادلي بالمناولة بين الشاحنات (back to back) في منطقة العمري أيضاً، مشيرا إلى أن الفريق الوزاري المختصّ برئاسة وزير الداخليّة سيقوم بزيارة الموقع يوم غد للوقوف على كامل الإجراءات، ليكون جاهزاً في أقرب وقت ممكن.

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز ترأس اليوم السبت اجتماعاً لخليّة أزمة كورونا، في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، لبحث مستجدّات التعامل مع الوباء، في ضوء التطوّرات التي شهدتها المملكة خلال الأيّام الماضية.

وتمّ خلال الاجتماع -بحسب العضايلة- التأكيد على أنّ الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وبتعاون الأردنيين والتزامهم، قدّم نموذجاً رائعاً خلال هذه الأزمة، ووصل إلى عدم تسجيل حالات إصابة لمدّة ثمانية أيّام، قبل الحالات التي سُجِّلت أخيراً، “وقادرون بمزيد من الالتزام والتعاون والصبر للعودة إلى ما كنّا عليه من حالة إيجابيّة”.

وشهد الاجتماع -بحسب العضايلة- مراجعة وتقييم لبعض الخطط التي تعمل عليها الفرق المختصّة في مختلف القطاعات، وذلك في ضوء تطوّرات الوضع الوبائي، وبالتزامن مع السماح لغالبيّة القطاعات بالعودة إلى العمل، وقرب حلول عيد الفطر السعيد؛ “وسنعلن عن الإجراءات التي من الممكن اتخاذها في هذا الإطار بعد التوصّل إليها بصيغتها النهائيّة”.

وأشار العضايلة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إلى أنه تقرر رفع وتيرة العمل وتكثيف الجهود، من أجل تسريع إنجاز موقع الحجر الخاص بسائقي الشاحنات على حدود العمري، معلنا عن توفير 100 كرفان للموقع، ويجري العمل حاليّاً على تجهيزه بجميع الخدمات المطلوبة، بالإضافة إلى بناء مخيّم في الموقع لاستيعاب جميع السائقين العائدين وإخضاعهم للحجر. -(بترا)

وجدد العضايلة التأكيد على قرار إخضاع السائقين العائدين حاليّاً للحجر الصحّي الاحترازي بشكل مؤقت في المدرسة العسكريّة بمنطقة الأزرق، لحين تجهيز موقع الحجر الرئيس، وفي حال كانت هناك حاجة لأيّ مواقع أخرى لاستيعاب الخاضعين للحجر غير المدرسة العسكريّة سيتمّ تحديدها والإعلان عنها في حينه.

كما بحث الاجتماع بحسب العضايلة إمكانيّة تجهيز البنية التحتيّة اللازمة لتنظيم النقل التبادلي بالمناولة بين الشاحنات (back to back) في منطقة العمري أيضاً، مشيرا إلى أن الفريق الوزاري المختصّ برئاسة وزير الداخليّة سيقوم بزيارة الموقع يوم غد للوقوف على كامل الإجراءات، ليكون جاهزاً في أقرب وقت ممكن.

ولفت العضايلة إلى أن الأجهزة المعنية ناقشت أيضا آليّة عودة موظّفي القطاع العام للعمل، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر السعيد؛ وفق معايير واضحة للسلامة العامّة والوقاية، وبما يضمن استدامة تقديم الخدمات للمواطنين، سواءً في مواقع تقديم الخدمة أو عن بُعد، لافتا إلى أن الحكومة ستصدر دليلاً إرشاديّاً خلال الفترة المقبلة يوضّح جميع هذه المعايير.

ولفت العضايلة إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ خطّة عودة الطلبة الأردنيين من الخارج انتهت يوم أمس، وقد تمّ تنفيذ 16 رحلة جويّة عاد من خلالها 2931 طالباً وطالبة.