حظر شامل الجمعة في عمان والزرقاء فقط

عمان- الغد – أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، أمجد العضايلة، اليوم الأربعاء، عن فرض حظر تجول شامل في عمان والزرقاء فق، وذلك في ظل استمرار تزايد حالات الإصابة بكورونا في المحافظتين، فيما ستستمر ساعات الحظر كما هي في باقي محافظات المملكة.

وأضاف في إيجاز صحفي أن “الحظر الشامل يهدف إلى تقليل فرص ومدد المخالطة، وهو السبب الرئيس في نشر عدوى كورونا، ويمكِّن فرق التقصي الوبائي من تركيز جهودها على تقصي الحالات المحتملة في بؤر انتشار الوباء”.

وتابع العضايلة أنه سيُنفَّذ هذا الحظر الشامل في عمّان والزرقاء على النحو التالي:

•سيبدأ من الساعة الحادية عشرة ليلاً يوم الخميس ٢٧ آب ويستمر لمدة ٢٤ ساعة حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً يوم الجمعة ٢٨ آب ٢٠٢٠.

ونوه بأن التصاريح الإلكترونية لا تُخول حامليها في عمّان والزرقاء بالحركة خلال ساعات الحظر الشامل.

وأكد الوزير أنه ستُمنح تصاريح لعدد محدود من العاملين على إدامة عمل بعض القطاعات الحيوية، بما فيها وسائل الإعلام، وستصدر عن خلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بنفس الآلية التي كانت تطبق في حالات الحظر الشامل سابقا، ويستثنى من تطبيق الحظر الشامل الكوادر الطبية والتمريضية العاملة.

من جهة أخرى قال العضايلة إنه سيتم تسهيل حركة المسافرين المغادرين أو القادمين ومرافقيهم، من خلال إبراز تذاكر السفر.

وبين العضايلة أنه بعد انتهاء الحظر الشامل في المحافظتين في تمام الساعة الحادية عشرة ليلاً يوم الجمعة ٢٨ آب ٢٠٢٠ يبدأ الحظر الاعتيادي المعمول به حالياً في جميع أنحاء المملكة، والذي يستمر حتى الساعة السادسة من صباح السبت ٢٩ آب ٢٠٢٠، وتكون التصاريح الالكترونية الصادرة فاعلة خلال ساعات الحظر الاعتيادي.

وقال الوزير: “نتابع وبكل حرص وبشكل حثيث تطورات الحالة الوبائية في لواء ماركا، بعد تسجيل عدة حالات أمس. وفي حال استمرت أعداد الإصابة في هذا الشكل المقلق، سيتم سريعا اتخاذ قرارات تتضمن إجراءات احترازية إضافية.”

وحول متابعةً لما أثير من استفسارات حول انتخابات بعض النقابات المهنية، أكد العضايلة حرص الحكومة على تمكين النقابات من الالتزام باستحقاقاتها التمثيلية وعليه، فإن الحكومة تدرس مع لجنة الأوبئة إمكانية تنظيم الانتخابات النقابية، وفقاً لبروتوكولات صحية صارمة تضمن حماية المشاركين والمنظمين.

وفي سياق متصل، أكد العضايلة أن الاجتماعات لغايات التحضير للانتخابات النيابية القادمة لا بد أن تَتِم ضمن المتطلبات والاشتراطات الصحية والوقائية، والتي تحرص على التقيد بارتداء الكمامات والتباعد والالتزام بإجراءات ضبط العدوى.