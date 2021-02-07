الحكومة تؤكد رعايتها الدائمة للمتقاعدين العسكريين

جهاد المنسي

عمان- فيما استذكر النواب والفريق الحكومي ذكرى رحيل المغفور له الملك الحسيين بن طلال طيب الله ثراه، مجددين البيعة لجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله، اعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة عن توجيه ولي العهد بمعالجة الفنان متعب الصقار.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب ظهر اليوم برئاسة رئيس المجلس عبد المنعم العودات وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة والفريق الحكومي، وفي بدايتها قرا النواب الفاتحة على روح المغفور له الحسين بن طلال، وقال رئيس مجلس النواب “نستذكر في هذا اليوم ذكرى رحيل الملك الباني الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وذكرى تولي جلالة قائدنا المفدى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه سلطاته الدستورية”.

وتابع “هذا يوم الوفاء للحسين العظيم الذي أرسى قواعد الدولة وأعلى شأنها، ويوم البيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي رفع القواعد، وشحذ الهمم ، وقوى العزائم حتى يواصل الأردن العزيز مسيرته إلى الأمام، يبني على المنجزات، ويواجه التحديات، ويصون الأمن والاستقرار، ويرتقي بمكانة ودور الأردن، وطموحات شعبه المشروعة (…) اليوم نجدد البيعة لجلالة قائدنا الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ونعاهده أننا سنمضي معا في مسيرة الوطن الغالي ونهضته، واليوم نترحم على الملك الأب والإنسان والرمز سائلين الله العلي القدير أن يسكنه في جنات الخلد، مع الصديقين والصالحين والشهداء ، إنه سميع مجيب الدعاء.

وقال رئيس المجلس عبد المنعم العودات في يوم الوفاء و البيعة نترحم على روح الملك الحسين الباني، ونجدد البيعة والعهد لقائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، وندعو المولى سبحانه أن يحفظ بلدنا الغالي وشعبنا الوفي، ويديم عزته وقوته ومجده”.

بدوره استذكر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الذكرى الثانية والعشرين ليوم الوفاء والبيعة، وقال في الذكرى الثانية والعشرين ليوم البيعة والوفاء، نستذكر بإجلال الإنجازات العظيمة للمغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين طيّب الله ثراه، ونجدّد العهد لجلالة الملك عبدالله الثاني، مواصلين معه وبه مسيرة العطاء والإنجاز والأردن دخل مئويته الثانية بكل فخر واقتدار.

وقال الخصاونة إن ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني أوعز بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للفنان متعب الصقار وعلاجه، وأضاف تعقيبا على مداخلة للنائب أسامة العجارمة حول أهمية احترام المتقاعدين العسكريين أن دورهم كبير على مر السنوات التي مرها الأردن، وهم الرديف للجيش العربي والأجهزة الأمنية، مضيفاً أن المتقاعدين العسكريين في وجدان جلالة الملك وولي العهد والحكومة، وأن الحكومة ستعمل كل ما هو مستطاع للاهتمام ودعم المتقاعدين العسكريين.

مداخلة الخصاونة حول المتقاعدين جاءت ردا على كلمة للنائب أسامة العجارمة انتقد فيها بشدة ما اعتبره تطاول إعلامي عبر إذاعة محلية على المتقاعدين العسكريين.

وفي الجلسة ايضا قرا النواب الفاتحة على روح الشباب الثلاث الذي توفاهم الله في البادية الشمالية جراء السيول التي داهمتهم قبل أيام، وقدم النائب حابس الشبيب التعازي لعوائل الشباب الثلاث.

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