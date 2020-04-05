الحكومة تتجه لفتح بعض القطاعات والأعمال الصغيرة

محمود الطراونة

عمان- كشف مصدر مطلع عن توجه الحكومة إلى فتح بعض القطاعات من الاعمال الصغيرة التي تعتمد على شخص او شخصين، إضافة الى فتح العمل بمنشآت في محافظات لم يصلها فيروس كورونا.

وأشار المصدر في حديث مع “الغد” اليوم الاحد، ان مسودة القرار ما تزال في إطار “العصف الذهني” وربما تتحول خلال أيام قليلة الى قرار للتخفيف عن الناس مع مخاوف من عدم التزام المواطنين بإجراءات ضبط العدوى.

ولفت الى ان مخاطر مثل هذه القرارات قد تكون كبيرة ولكن لا بد من التجربة على ارض الواقع والكشف ميدانيا عن اثار أي قرار مع البقاء على إجراءات محاصرة بؤر تفشي الفيروس في المملكة.

وأوضح المصدر ان إجراءات فتح المنشآت قد تكون مغامرة يعتقد فيها المواطنين ان الأمور عادت الى طبيعتها بيد ان انه عاد وأكد وجود ضغوطات كبيرة على الحكومة ووزارة الصحة بإعادة فتح المنشأت بأدنى درجات الخطر.

وسجل الأردن أمس الجمعة 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ اجمالي الحالات المؤكد اصابتها منذ بداية الازمة 323 اصابة. كما سجلت المملكة 16 حالة شفاء غادرت المستشفى أمس، منها 11 حالة من مستشفى الأمير حمزة، و5 حالات من مستشفى الملك المؤسس في إربد ليبلغ إجمالي المتعافين 74 حالة.

وعملت وزارة الصحة على زيادة اعداد فرق الرصد الوبائي في مختلف محافظات المملكة الى 45 فرقة، اضافة الى 15 فرقة ليصل عدد فرق الرصد الوبائي الى 60.

كما اجرت وزارة الصحة امس الجمعة 1200 فحص في مختلف مناطق المملكة. ليصل مجموع الفحوصات التي أجرتها الوزارة منذ بداية المرض الى 15 الف فحص.