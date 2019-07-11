الحكومة تتعهد بتلبية مطالب المزارعين

محمود الطراونة

عمان- أعلن وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة موافقة الحكومة على حفر الآبار المالحة لعمق 150 م بالتعاون مع وزارة المياه والري.

وقال إن معدل النمو الزراعي في الربع الأول من العام الحالي وصل إلى 3.6 % مقارنة مع العام الماضي، إضافة لنمو الصادرات الحيوانية خاصة ووصولها إلى 40%.

وشدد الشحاحدة على أهمية تأمين العمالة الزراعية المنتجة، وتلبية مطالب المزارعين من خلال عدة اجراءات ومنها: تسهيل عمليات التصدير إلى دول أوروبا والدول المجاورة، والتزام الحكومة بدعم المزارع الأردني خاصة فيما يتعلق بموضوع الكهرباء والمياه (اذ أن تعرفة فرق الوقود بالنسبة للمزارعين تم تخفيضها لـ 10 فلسات بدلا من 24 فلسا تمهيدا لتصفيرها.

فيما أثنى النائب خالد الحياري رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب على استجابة الحكومة لمطالب المزراعين الذين كانوا قد اعلنوا عن تنفيذ اعتصام امام الرئاسة الأسبوع المقبل.