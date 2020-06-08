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الحكومة تتوعد بملاحقة ناشري خطاب الكراهية

منذ ساعة واحدة
دار رئاسة الوزراء في عمان- (أرشيفية)
دار رئاسة الوزراء في عمان- (أرشيفية)

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عمان- الغد- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام بأنه وخلال الفترة الماضية لعودة دور العبادة ومنها الكنائس، تم رصد تعليقات مسيئة رافقت بثّ محطّات التلفزة المحليّة لصلاة أخوتنا وأهلنا المسيحيين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار العضايلة خلال مؤتمر صحفي أن “هذه التعليقات غريبة عن مجتمعنا الأردني، وهي مرفوضة ومدانة، ولا مكان لها في أردن الأخوّة والعيش المشترك، وهي مجرّمة قانوناً، لأنّها تتضمّن إهانة للشعور الديني”.

بالمقابل بين العضايلة بأنه “تم رصد مبادرات رائعة إنسانيّة رائعة، وتطوّع عدد من الشباب المسلمين والمسيحين في العديد من محافظات المملكة لتجهيز المساجد والكنائس لاستقبال المصلّين، وهذا هو النموذج الأردني الأصيل الذي يجسّد قيمنا وعاداتنا الدينيّة والاجتماعيّة”.

ونوه إلى أنه “سيتم التعامل بمنتهى الجديّة والحزم لملاحقة كلّ من يجنح لخطاب الكراهية والتفرقة والنعرات، ويسيء إلى حقّوق الأشخاص وحريّاتهم الدينيّة”.

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