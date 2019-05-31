الحكومة تثبت أسعار المحروقات حتى العاشر من حزيران

رهام زيدان

عمان- قررت الحكومة اليوم الجمعة، تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية حتى العاشر من شهر حزيران (يونيو) المقبل، على أن تعود بعد انتهاء المدة للنظر بأسعارها لبقية الشهر.

وقالت الحكومة إن هذه الخطوة تأتي التزاماً منها بقرار عدم رفع السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، حيث قررت لجنة تسعير المحروقات في اجتماعها المنعقد في وزارة الطاقة و الثروة المعدنية اليوم وبتوجيه من مجلس الوزراء، تثبيت أسعار المشتقات الرئيسية (البنزين بأنواعه و الديزل) للفترة (1-10 حزيران المقبل) كما هي عليه في شهر أيار (مايو) الحالي.

وبذلك تبقى الأسعار المحلية للمشتقات الرئيسية للثلث الأول من شهر حزيران المقبل كما هي عليه في تسعيرة شهر أيار الحالي، و يأتي توجيه الحكومة هذا التزاماً منها بقرارها بعدم رفع السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، بما فيها المشتقات النفطية.

ويبقى سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال الثلث الأول من شهر حزيران القادم 750 فلسا/لتر والبنزين (95) 1000 فلسا/لتر، و السولار 610 فلسا/لتر ، و في الوقت ذاته، يبقى سعر اسطوانة الغاز البترولي المسال المنزلي عند سعر(7) دنانير للأسطوانة، في حين يتم تعديل تسعيرة باقي المشتقات النفطية وفقاً لالية التسعير المعمول بها ، على أن تعاود اللجنة الاجتماع في 10 حزيران /2019 لعكس الأسعار العالمية للمشتقات الرئيسية على الفتره ما بين 11-30 حزيران القادم.

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة كانت أوعزت للجنة التسعير في نهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي بتثبيت أسعار المشتقات النفطية في تسعيرة شهر أيار الحالي كما هي عليه في شهر نيسان وذلك لعدم رفع اسعار السلع الرئيسية خلال شهر رمضان المبارك.