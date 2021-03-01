الحكومة تحدد أهم 25 خدمة لتحويلها إلى إلكترونية

إبراهيم المبيضين

عمان- أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أمس، أن الحكومة سوف تبدأ قريبا بتحديد أهم 25 خدمة حكومية بالنسبة للمواطن من أصل أكثر من 3 آلاف خدمة لتحويلها إلى خدمات إلكترونية بالكامل خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية لـ”الغد”، أن الوزارة سوف تعمل على هذا المشروع من خلال عطاء ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الممول من البنك الدولي.

وأضاف الهناندة “أن العطاء طرح سابقا وقد جرت إحالته على واحدة من الجهات المتخصصة في مثل هذه الدراسات والمشاريع؛ إذ من المخطط أن تبدأ هذه الجهة العمل على المشروع خلال الأسبوع الحالي”. وأشار إلى أن الوزارة جمعت بيانات عن أكثر من 2000 خدمة حكومية وتحليلها وتصنيفها بحسب أهميتها للمواطن وإلى أين وصلت هذه الخدمات في مجال التحول الإلكتروني وبيان الخدمات الأقرب للتحول الرقمي الحقيقي.

وقال “سيجري العمل الآن على تحديد أهم 25 خدمة حكومية ونقاط الضعف والقوة فيها، وتحديد أكثرها أهمية بالاعتماد على مجموعة كبيرة من المعايير مثل؛ تحديد أكثرها تستخدم بشكل كثيف من قبل المواطن في حياته اليومية، تحديد الخدمات التي تدفع إلكترونيا، تحديد أكثرها تأثيرا في حياة المواطن، أكثرها إيرادا للحكومة، أكثرها قربا للتحول الالكتروني، وغيرها من المعايير”.

وأضاف الهناندة “أنه بعد تحديد هذه الخدمات سيصار إلى وضعها ضمن مسارات لتحويلها الى خدمات الكترونية مكتملة من الألف الى الياء: من مرحلة تقديم الطلب وحتى الدفع الإلكتروني”.

وأطلقت الحكومة، خلال الأعوام الماضية، حوالي 380 خدمة إلكترونية حكومية و11 تطبيقا للهواتف الذكية لمؤسسات مختلفة.