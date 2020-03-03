الحكومة تحصل 604 ملايين دينار من ضريبة المبيعات في شهرين

عمان – ارتفعت تحصيلات ضريبة المبيعات على السلع والخدمات المحلية التراكمية خلال الشهرين الاولين من العام الحالي بنسبة 19 بالمئة، وصولا إلى 604 ملايين دينار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 506 ملايين دينار.

وقال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابوعلي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن اجمالي ضريبة الدخل التراكمية ارتفعت بنسبة 16 بالمئة وصولا إلى 233 مليون دينار مقارنة مع 201 مليون دينار للفترة المقارنة نفسها. وأضاف، أن التحصيلات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي والمسح الميداني في شباط الماضي، ارتفعت بنسبة 37 بالمئة، وصولا إلى 345 مليون دينار مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي والبالغة آنذاك 251 مليون دينار. وأوضح أن تحصيلات ضريبة المبيعات من السلع المحلية والمستوردة الشهر الماضي، ارتفعت بنسبة 7ر37 بالمئة، وبلغت 281 مليون دينار في حين كانت للشهر ذاته من العام الماضي ما مقداره 204 ملايين دينار بزيادة مقدارها 77 مليون دينار، كما ارتفعت تحصيلات ضريبة الدخل خلال شباط الماضي إلى 6ر63 مليون دينار مقارنة مع 48 مليون دينار لفترة المقارنة. وأظهرت حصيلة شهر شباط أن ضريبة المبيعات على المحلي ارتفعت بنسبة 47 بالمئة، ووصلت إلى 209 مليون دينار، في حين كانت للشهر ذاته من العام الماضي 142 مليون دينار.

وأوضح أبو علي أن الفروقات الضريبية والغرامات من تقدير مكافحة التهرب الضريبي لشهر شباط الماضي، بلغت نحو 4ر14 مليون دينار منها 3ر5 مليون دينار فروقات ضريبية، حيث شملت 27 حالة تم ضبطها من قبل كوادر مديرية مكافحة التهرب الضريبي تشمل القطاع التجاري والخدماتي والطبي.

وبين أن إجراءات الدائرة في مجال التثقيف والارشاد والتوجيه أسفرت عن قيام ما يزيد عن 2020 مكلفا بالتسجيل في ضريبة المبيعات طوعيا ضمن إجراءات المسح الميداني التي تقوم بها الدائرة للتوعية بشروط وإجراءات التسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات. –(بترا)