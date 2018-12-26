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الحكومة تخاطب السلطات التركية لبناء ترتيبات اقتصادية جديدة بين البلدين

منذ 2 ساعتين
علما الأردن وتركيا

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طارق الدعجة

عمان- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري،اليوم الاربعاء، إن الوزارة خاطبت السلطات التركية اليوم بشأن وضع أطر جديدة لتحقيق فوائد مشتركة فما يتعلق بتبادل السلع والسياحة.
وبين الحموري خلال اجتماعات اللجنة المالية النيابية لمناقشة موازنة الوزارة للعام المقبل، أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا قبل وقف العمل بها كانت تضيع على خزينة الدولة 45مليون سنويا بحسب دراسة للبنك المركزي.

واضاف أن الوزارة ماضية في دعم المؤسسة الاستهلاكية المدنية، للحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية مشيرا ان كلف دعم السلع الأساسية في أسواق المؤسسة وصل للعام الحالي 1.3 مليون دينار.

وقال الحموري ان أسعار السلع الأساسية في أسواق المؤسسة، أقل من بنسبة 13 % مقارنة بالأسواق الأخرى في السوق المحلية .
وبين أن الحكومة ستجري دراسة عن أسواق المؤسسة وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار ثابتة في متخلف مناطق المملكة.

وكشف الحموري عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى العراق يوم السبت المقبل لبحث ملفات واسعة.

 

اجتماعات اللجنة المالية النيابية لمناقشة موازنة الوزارة للعام -(من المصدر)

 

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