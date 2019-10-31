الحكومة تخفض أسعار أصناف من المحروقات

رهام زيدان

عمان– خفضت الحكومة أمس اسعار البنزين 90 والديزل والكاز، فيما ثبتت سعر البنزين 95 والكهرباء وحتى نهاية الشهر الحالي.

وبحسب ما أعلنته وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس انخفض سعر البنزين 90 بنسبة 0.6 % إلى 765 فلسا لليتر بدلا من 770 فلسا الشهر الماضي، كما انخفض سعر الليتر من الكاز والديزل بنسبة 1.6 % إلى 595 فلسا لليتر بدلا من 605 فلسات، في حين تم الابقاء على سعر البنزين 95 عند 1005 فلسات لليتر كما كان عليه الشهر الماضي.

وقالت الوزارة إن لجنة تسعير المشتقات النفطية في الوزارة استعرضت الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر)، ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أيلول (سبتمبر)، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضا نسبيا على أسعار بعض المشتقات النفطية خلال الشهر الماضي، حيث انخفض معدل سعر خام برنت انخفض من 62.9 دولار للبرميل لشهر أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 59.7 دولار للبرميل في شهر تشرين الأول(أكتوبر).

وقررت اللجنة تثبيت سعر اسطوانة الغاز البترولي المسال المنزلي عند سعر(7) دنانير للأسطوانة علماً بأن سعرها العالمي قد وصل إلى ما يقارب 7.87 دينار. إلى ذلك قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في جلسة عقدت أمس تحديد بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتباراً من اليوم بنفس القيمة المحددة في شهر تشرين الأول (أكتوبر)، والبالغة 10 فلسات.

وقالت الهيئة إن المجلس قرر في اجتماع عقده برئاسة رئيس مجلس المفوضين المهندس فاروق الحياري تحديد قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتباراً من اليوم بواقع 10 فلسات لكل كيلوواط / ساعة على جميع قطاعات وشرائح التعرفة.

ويأتي القرار في ضوء المراجعة الشهرية لأثر التغير في كلف النظام الكهربائي، والتي يتم بموجبها تحديد قيمة هذا البند في الفاتورة الشهرية حيث استثنى قرار الهيئة من تطبيق هذا البند الاستهلاكات في القطاع المنزلي، والتي لا تتجاوز استهلاك 300 كيلوواط/ساعة في الشهر، وتحديد قيمة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلسات /كيلو واط ساعة وحدد القرار قيمة هذا البند للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر تشرين الثاني (نوفمبر)، بمقدار 10 فلس/كيلو واط ساعة، بحيث يتم احتسابها على صافي الفرق بين الطاقة المُستَجرة من الشبكة، والطاقة المصدرة للشبكة.