الحكومة تخفض أسعار المحروقات (تفاصيل)

عمان- الغد- قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماع عقد اليوم السبت، تخفيض سعر بنزين اوكتان 90 بمقدار 30 فلسا وبنزين اوكتان 95 بمقدار 35 فلسا والديزل بمقدار 50 فلسا والكاز بمقدار 40 فلسا.

ووفق بيان وزعته اللجنة اليوم، عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-31 آذار القادم)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر شباط ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الثاني الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضا على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر شباط.

ووفق البيان انعكس هذا على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة، حيث انخفض سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر آذار بمقدار 30 فلسا ليصبح 745 فلس/لتر بدلاً من 775 فلس/لتر، وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 35 فلسا ليصبح 965 فلس/لتر بدلا من 1000 فلس/لتر، وانخفض سعر الديزل بمقدار 50 فلس/لتر ليصبح 555 فلس/لتر بدلا من 605 فلس/لتر ، وكذلك انخفض سعر الكاز بمقدار 40 فلس/لتر ليصبح 555 فلس/لتر بدلا من 595 فلس/لتر.

وتجدر الاشارة الى أن معدل سعر خام برنت انخفض من 8ر63 دولار للبرميل لشهر كانون الثاني الماضي الى 4ر55 دولار للبرميل في شهر شباط.

وكما جرت العادة، قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.